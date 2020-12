Daydreamer anticipazioni: EMRE, MEVKIBE sospetta di lui! (Di sabato 5 dicembre 2020) Per quanto tempo, nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno, EMRE Divit (Birand Tunca) riuscirà a nascondere di non avere più un lavoro? Per avere la risposta a tale quesito, i telespettatori non dovranno attendere troppo a lungo, visto che la “suocera” MEVKIBE (Ozlem Tokaslan) comincerà a dubitare presto sul suo conto… Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ariane vuole Christoph in prigione ma Dirk lo salva! Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: ecco perché EMRE non ha un lavoro Le anticipazioni indicano che questa storyline avrà il suo inizio un anno dopo l’improvvisa rottura tra Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir). Per via di un imbroglio teso ai loro danni dagli alleati Huma (Ipek Tenolcay) e Yigit (Utku Ates), i due ... Leggi su tvsoap (Di sabato 5 dicembre 2020) Per quanto tempo, nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno,Divit (Birand Tunca) riuscirà a nascondere di non avere più un lavoro? Per avere la risposta a tale quesito, i telespettatori non dovranno attendere troppo a lungo, visto che la “suocera”(Ozlem Tokaslan) comincerà a dubitare presto sul suo conto… Leggi anche: Tempesta d’amore,italiane: Ariane vuole Christoph in prigione ma Dirk lo salva!– Le Ali del Sogno, news: ecco perchénon ha un lavoro Leindicano che questa storyline avrà il suo inizio un anno dopo l’improvvisa rottura tra Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir). Per via di un imbroglio teso ai loro danni dagli alleati Huma (Ipek Tenolcay) e Yigit (Utku Ates), i due ...

