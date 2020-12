Catania, incendio doloso in una comunità di recupero. Muore padre Leonardo (Di sabato 5 dicembre 2020) All'interno della comunità, fa sapere tgcom24, c'erano sei ospiti, tutti rimasti illesi. Non è riuscito a fuggire, invece, padre Leonardo Grasso, che è deceduto nell'incendio. A far scattare l'... Leggi su affaritaliani (Di sabato 5 dicembre 2020) All'interno della, fa sapere tgcom24, c'erano sei ospiti, tutti rimasti illesi. Non è riuscito a fuggire, invece,Grasso, che è deceduto nell'. A far scattare l'...

