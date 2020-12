Asia Argento distrutta piange la mamma Daria scomparsa da poco (Di sabato 5 dicembre 2020) Riposa in pace mamma adorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento». Queste le parole commosse con cui Asia Argento ha detto addio, su Instagram, alla madre Daria Nicolodi, scomparsa improvvisamente la settimana scorsa a soli 70 anni. La Nicolodi è stata un’attrice importante del cinema e del teatro italiano. Nata a Firenze, si era trasferita a Roma dove aveva recitato in teatro con Carmelo Bene e al cinema in un importante film di Elio Petri, La proprietà non è più un furto e in vari sceneggiati televisivi, tra cui il celebre Ritratto ... Leggi su aciclico (Di sabato 5 dicembre 2020) Riposa in paceadorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento». Queste le parole commosse con cuiha detto addio, su Instagram, alla madreNicolodi,improvvisamente la settimana scorsa a soli 70 anni. La Nicolodi è stata un’attrice importante del cinema e del teatro italiano. Nata a Firenze, si era trasferita a Roma dove aveva recitato in teatro con Carmelo Bene e al cinema in un importante film di Elio Petri, La proprietà non è più un furto e in vari sceneggiati televisivi, tra cui il celebre Ritratto ...

Corriere : È morta Daria Nicolodi, mamma di Asia Argento e icona di «Profondo rosso» - fanpage : Il commovente messaggio di Asia Argento per la morte della mamma #DariaNicolodi - fanpage : Ultim'ora È morta Daria Nicolodi, madre di Asia Argento. - LeveHome : @CorsampAlive @Sara___14jun @NinaRicci_us @Annalis03036068 in quei giorni facevano proclami, per voce di Asia Argen… - LeveHome : @CorsampAlive @Sara___14jun @NinaRicci_us @Annalis03036068 ?? il me too è il gruppo femminista che all'epoca era in… -