Alena Seredova finalmente libera | lo scatto svela tutto

Leggi su chenews

(Di sabato 5 dicembre 2020)continua a stupire tutti econdivide una meravigliosa foto: l’ex di Buffon immersa nella neve., Fonte foto: Instagram (@)Seguitissima sui social, molto amata dal pubblico sopratper le sue tante apparizioni televisive,continua a sorprendere tutti e con unoinedito lascia tutti a bocca aperta: la showgirl immersa nella neve è stupenda. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, qualche tempo fa l’ex compagna di Gigi Buffon aveva comunicato ai suoi tantissimi seguaci di essere risultata positiva al Nuovo Coronavirus e di non stare molto bene. Inoltre, per precauzione e per ...