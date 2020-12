Addio al ragazzo che voleva diventare forte come Nibali: il suo sogno spezzato due volte (Di sabato 5 dicembre 2020) Michael aveva 21 anni ed era cresciuto nella squadra ciclistica di Lamporecchio nel 2018 aveva avuto un grave incidente in corsa, ora se l’è portato via il Covid Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 5 dicembre 2020) Michael aveva 21 anni ed era cresciuto nella squadra ciclistica di Lamporecchio nel 2018 aveva avuto un grave incidente in corsa, ora se l’è portato via il Covid

Un grave lutto ha colpito la comunità di Ponsacco e de Le Melorie. E’ morto Antonio Draicchio, aveva 68 anni e non ce l’ha fatta a superare le complicanze del coronavirus. "Se ne va un pezzo di storia ...

Oggi l’addio a Laura Barzetti, un brutto male ha spento il suo sorriso contagioso. Aveva 50 anni. Il cuore della donna ha cessato di battere ieri, in una camera dell’ospedale di Senigallia dove si tro ...

