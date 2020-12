Vicepresidente DTB | “Federer ha fatto cambiare ranking a suo favore | è un irresponsabile”

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Durissima accusa piovuta nei confronti di Roger Federer daldella federazione tennistica tedesca (DTB), Dirk Hordorff, che ha accusato il giocatore svizzero di aver sfruttato la sua posizione di membro del Player’s Council per far accettare la sua proposta di congelamento delper un anno (dunque nessun punto perso, ma soltanto guadagnati) per via dell’emergenza coronavirus: “Hal’elaborazione della classifica internazionale a suo. Federer hail sistema di calcolo dei punti per difendere se stesso. E’ un irresponsabile e, dal mio punto di vista, ha sbagliato. Approfitta della sua posizione nel Council: senza questi cambiamenti sarebbe fuori dai primi 50 del mondo”. Va ricordato che Federer si è operato in ...