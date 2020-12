Torre Annunziata | focolaio di Covid nell’istituto religioso | 22 suore positive

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – E’ scoppiato undiMazzarello di. Ad oggi sono già 22 leal virus, tutte in età avanzata. Sei di loro sono ultranovantenni, mentre tutte le altre hanno più di 80 anni. Al momento nessuna mostra sintomi che richiedono il ricovero e sono state poste in isolamento domiciliare. Oltre le 22, il comune ha registrato altri 9 casi di positività, portando il totale a 31 nuovi casi nelle ultime 48 ore. Il numero dei guariti è di 41 persone. I cittadini attualmente positivi sono 338, di cui 14 ricoverati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ventidue suore positive al Covid-19: focolaio nell'istituto religioso Mazzarello di Torre Annunziata. A comunicare l'esito dei test all'amministrazione comunale della ...