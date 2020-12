Silvio Berlusconi, è appena arrivata la brutta notizia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Silvio Berlusconi, è appena arriva la brutta notizia, è lui stesso a riferirla. E' sconforto per il cavaliere che oltre ad aver perso un grande medico e dietologo, ha anche perso un amico. Un grande dolore che lo colpisce dopo le altre brutte notizie che hanno colpito in questi ultimi mesi il leader di Forza Italia. Prima il coronavirus con le sue complicazioni, poi la patologia al cuore che non gli ha permesso di andare al processo costringendolo al riposo forzato ed ora anche questo.. (Continua..) E' morto Henri Chenot, il celebre mago delle diete per vip. Catalano di origini e francese d’adozione, Chenot, guru della biontologia, era considerato uno dei massimi esperti al mondo di alimentazione tanto da rivoluzionare i piani dieta. Nel suo Hotel Palace a Merano ha ospitato dal 1980 molti ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 4 dicembre 2020), èarriva la, è lui stesso a riferirla. E' sconforto per il cavaliere che oltre ad aver perso un grande medico e dietologo, ha anche perso un amico. Un grande dolore che lo colpisce dopo le altre brutte notizie che hanno colpito in questi ultimi mesi il leader di Forza Italia. Prima il coronavirus con le sue complicazioni, poi la patologia al cuore che non gli ha permesso di andare al processo costringendolo al riposo forzato ed ora anche questo.. (Continua..) E' morto Henri Chenot, il celebre mago delle diete per vip. Catalano di origini e francese d’adozione, Chenot, guru della biontologia, era considerato uno dei massimi esperti al mondo di alimentazione tanto da rivoluzionare i piani dieta. Nel suo Hotel Palace a Merano ha ospitato dal 1980 molti ...

