Serie C, decisioni Giudice Sportivo recuperi 2 dicembre: Saraniti entra in diffida, la nota (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 3 dicembre 2020 ha adottato le deliberazioni, per i club che nella giornata di mercoledì hanno affrontato i recuperi di campionato infrasettimanali, in merito a squalifiche, diffide e ammende in Serie C.Di seguito, il comunicato in questione.DIRIGENTI ESPULSIDEOMA DANIELE (LUCCHESE) per comportamento non regolamentare e proteste verso l'Arbitro (panchina aggiuntiva ). ALLENATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVABRAGLIA PIERO (AVELLINO) per aver proferito una frase blasfema durante la gara (r. proc.fed., r.cc.). CALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVACARILLO LUIGI (CASERTANA) per avere commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ...

