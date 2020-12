Sassano | una palestra all’aperto nell’area dell’ex depuratore di via Limiti FOTO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Uno spazio attrezzato con percorsi. É lapubblica outdoor che sorgerà acomunale di via. Unaa cielo aperto senza alcun vincolo e fruibile a tutti: bambini, adulti ed anziani. Gli interventi sono già iniziati da qualche giorno. Si sta provvedendo a bonificare le vasche e a smaltire le relative acque in esse contenute. Si tratta, al momento, di lavori finalizzati soprattutto a bonificare l’area che versa in uno stato di degrado e di abbandono. Il progetto di riqualificazione prevede, tra l’altro, la realizzazione di uno spazio verde oltre che di un percorso fitness specifico che possa essere utilizzato anche da quanti ...