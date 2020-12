Salone del libro di Torino | Detassis | “Cultura? Importante per nutrite la testa”

Leggi su dire

(Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – “È importante questo legame con la letteratura e per il futuro è importantissimo il rapporto con gli studenti ed è qui che dobbiamo rimanere perché se perdiamo questa generazione e’ una grossa perdita culturale. A me preoccupa quello che nella nostra testa questo Covid sta producendo e produrrà, quindi dobbiamo nutrirla. Noi speriamo di farlo con il David”. Così Piera Detassis, presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, ha commentato all’Agenzia Dire l’inaugurazione della nuova collaborazione tra i David e il Salone Internazionale del Libro di Torino, diretto da Nicola Lagioia. Una unione per raccontare come il cinema, e la narrazione in genere, ci stanno accompagnando nei tempi difficili della pandemia.