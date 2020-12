Roma, l’ultima moda? Fare l’aperitivo con i Cinghiali (VIDEO) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Passeggiano tranquillamente tra le strade di Roma, all’orario dell’aperitivo. Una famigliola di Cinghiali è stata ripresa mentre attraversa via Trionfale, che si trova nella zona nord della Capitale. Non è il primo avvistamento che avviene in questo periodo: negli ultimi tempi sembra essere quasi la normalità. Lo conferma anche la ragazza che riprende la scena, la quale, come si può sentire nel VIDEO, commenta “tutto apposto“, ovviamente con tono sarcastico. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Passeggiano tranquillamente tra le strade di, all’orario del. Una famigliola diè stata ripresa mentre attraversa via Trionfale, che si trova nella zona nord della Capitale. Non è il primo avvistamento che avviene in questo periodo: negli ultimi tempi sembra essere quasi la normalità. Lo conferma anche la ragazza che riprende la scena, la quale, come si può sentire nel, commenta “tutto apposto“, ovviamente con tono sarcastico. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma, l’ultima moda? Fare l’aperitivo con i Cinghiali (VIDEO) - RobertaCalle : L’inclusione finanziaria è di quattro punti percentuali inferiore alla situazione del 2012. Milano in testa per inc… - OgniMattinaTV8 : L'ULTIMA OPERA di @tvboy comparsa sui muri di #Roma che rappresenta @RobertoBurioni e @ilariacapua che reggono il c… - giosalzano1967 : RT @Brigate_Azzure: Indovina la città ed il suo albero, manca l'ultima casella vuota, chi la indovina avrà in omaggio il libro di @pisto_go… - gjoegl : Mi ero dimenticato quando e' stata l'ultima volta che tutte le squadre ????hanno superato il turno Champions league… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma l’ultima Serie A: nel derby della Mole la lavagna dei bookmakers è bianconera. A San Siro, Inter in discesa con il Bologna Fortune Italia