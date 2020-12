‘Premio Covid’, soldi extra a infermieri e Oss: “L’Asl ha mantenuto le promesse” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 436 infermieri ed OSS dell’ASL Napoli 2 Nord che riceveranno un riconoscimento economico in più nel mese di dicembre come premio per il lavoro svolto nei periodi più critici del 2020. Si tratta di personale a tempo indeterminato? in servizio nel 118 e nei reparti ospedalieri più coinvolti nella gestione della pandemia – tra questi: Pronto Soccorso, Terapia Intensiva, reparti Covid – degli ospedali di Pozzuoli, Frattamaggiore, Giugliano ed Ischia. Ciascun operatore riceverà tale premialità in ragione di alcuni criteri quali: numero di mesi impegnati nei reparti di emergenza/Covid, continuità e costanza nell’impegno, spirito di collaborazione e supporto ai colleghi, abnegazione espressa anche coprendo orari di lavoro al di fuori di quelli programmati, flessibilità nel trasferirsi a lavorare in aree di emergenza/Covid, capacità di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 436ed OSS dell’ASL Napoli 2 Nord che riceveranno un riconoscimento economico in più nel mese di dicembre come premio per il lavoro svolto nei periodi più critici del 2020. Si tratta di personale a tempo indeterminato? in servizio nel 118 e nei reparti ospedalieri più coinvolti nella gestione della pandemia – tra questi: Pronto Soccorso, Terapia Intensiva, reparti Covid – degli ospedali di Pozzuoli, Frattamaggiore, Giugliano ed Ischia. Ciascun operatore riceverà tale premialità in ragione di alcuni criteri quali: numero di mesi impegnati nei reparti di emergenza/Covid, continuità e costanza nell’impegno, spirito di collaborazione e supporto ai colleghi, abnegazione espressa anche coprendo orari di lavoro al di fuori di quelli programmati, flessibilità nel trasferirsi a lavorare in aree di emergenza/Covid, capacità di ...

LaCuochina : Ad Alessia Bonari, l'infermiera simbolo della lotta al #covid_19, il premio Innovation Leader Award di @Angi_tech.… - Nurse24it : ?? In 436, tra #infermieri ed #Oss dell'Asl #Napoli 2 Nord, riceveranno un riconoscimento economico in più nel mese… - LoggiaVernici : PREMIO NAZIONALE ANGI per #UMANA di Loggia Industria Vernici La pittura che ha mostrato azione virucida nei confron… - Angi_tech : RT @OrangeFiber: Siamo onorate di ricevere l'Innovation Business Award #PremioANGI 2020 per la categoria Costume & Società, un importante r… - gabferrieri : RT @OrangeFiber: Siamo onorate di ricevere l'Innovation Business Award #PremioANGI 2020 per la categoria Costume & Società, un importante r… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Premio Covid’ SNAI – Formula 1: Mercedes senza limitiAssente Hamilton, può vincere con Russell! Fortune Italia