Pirlo | “Ora c’è più serenità Chiesa è un grande giocatore”

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Andrea, allenatore della Juventus, ha presentato il derby col Torino di domani in conferenza stampa. È la stracittadina, una sfida sentita da entrambe le tifoserie. Ho avuto la fortuna di giocarlo diverse volte, di vincerlo e di fare anche gol importanti. Per me rimane un ricordo indelebile di una partita con grandi emozioni e sempre bella da giocare. Speriamo di fare unagara contro una buona squadra, costruita bene e con un ottimo allenatore. Ci arriviamo bene e speriamo in queste ultime ore di recuperare qualche energia. Abbiamo avuto poco tempo per recuperare, ma siamo pronti mentalmente per fare una gara seria e proseguire il nostro cammino in campionato. Con la Dinamo abbiamo ricevuto le risposte che cercavamo, era importante per il morale dei ragazzi e ora lavoriamo con un po’ più di. Sarà una settimana ...