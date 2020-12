Paradiso delle Signore: paura per Silvia, il dolore è troppo forte (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Paradiso delle Signore anticipazioni: scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana a partire dal 7 Dicembre: Silvia avrà un malore. screenshoot Rai UnoLa soap opera di Rai Uno che va in onda tutti i giorni alle 15;55 torna dopo oggi, la prossima settimana con tante nuove e avvincenti trame che coinvolgono i personaggi legati al negozio più famoso della televisione italiane. Protagonista assoluta delle prossime puntata sarà Silvia ancora sconvolta per Federico che dopo quello che è successo non intende perdonarla, considerando Luciano e Clelia come la sua nuova famiglia. Questo farà cadere la donna in un forte sconforto e sempre più dipendente dagli psicofarmaci, finirà per avere un malore che lascerà tutti con il fiato sospeso. Come ... Leggi su chenews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ilanticipazioni: scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana a partire dal 7 Dicembre:avrà un malore. screenshoot Rai UnoLa soap opera di Rai Uno che va in onda tutti i giorni alle 15;55 torna dopo oggi, la prossima settimana con tante nuove e avvincenti trame che coinvolgono i personaggi legati al negozio più famoso della televisione italiane. Protagonista assolutaprossime puntata saràancora sconvolta per Federico che dopo quello che è successo non intende perdonarla, considerando Luciano e Clelia come la sua nuova famiglia. Questo farà cadere la donna in unsconforto e sempre più dipendente dagli psicofarmaci, finirà per avere un malore che lascerà tutti con il fiato sospeso. Come ...

PNGranParadiso : Il #3dicembre 1922 veniva istituito il @PNGranParadiso vogliamo celebrare i nostri #98anni con quattro foto rappres… - liberainfo : La posizione geografica di #Cipro le ha ricavato il ruolo di mediatrice tra paesi produttori e paesi consumatori di… - FioriFlavio : @LizadiGennaro Nuovo Cinema Paradiso V per Vendetta La notte delle matite spezzate Sulla mia pelle non ci riesco proprio a guardarlo invece - domenicostrang3 : @RobertoRenga Nel paradiso no caro Roberto ma questi qui al governo sono incompetenti. C'e' un istituto poco freque… - infoitcultura : Il paradiso delle signore e Un posto al sole: anticipazioni oggi 2 dicembre -