Nuovo DPCM, Allegretti (Studenti Medi): “Azzolina ci prende in giro o non conta abbastanza nel governo” [INTERVISTA] (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si ritorna in classe, per il 75%, dal 7 gennaio. Questa è la novità contenuta nel Nuovo DPCM Natale che sarà valido fino al 15 gennaio. L'articolo Nuovo DPCM, Allegretti (Studenti Medi): “Azzolina ci prende in giro o non conta abbastanza nel governo” INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si ritorna in classe, per il 75%, dal 7 gennaio. Questa è la novità contenuta nelNatale che sarà valido fino al 15 gennaio. L'articolo):ciino nonnel

matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - GiorgioCarbon12 : RT @pbecchi: No, no, fatemi capire. Il prossimo passo sarà il vaccino con la violenza di un #TSO imposto con un nuovo DPCM? È questo l‘ in… - Park_SooMin5 : RT @LookInThyHeart_: Quindi secondo il nuovo #decreto io non posso passare il Natale con due miei familiari che vivono a un km da me, ma in… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM Nuovo Dpcm: dalle festività alla scuola, cosa si può fare e cosa no fino a metà gennaio Il Sole 24 ORE Dpcm di Natale: accettiamo i sacrifici ma che crudeltà non riuscire a vedere i familiari per le Festività

Alla fine vince l’ala del rigore - quella del Ministro della salute Speranza, quella del collega alle regioni Boccia e in generale del Comitato Tecnico Scientifico - e il Dpcm di Natale esce come da p ...

Si fermano le crociere a natale, le navi di Msc e Costa ripartiranno a gennaio

Per le crociere, che contavano sulle feste per spingere la ripresa, seppure con le navi piene a metà per seguire i protocolli di sicurezza, la sosta forzata imposta dall'ultimo Dpcm dal 21 dicembre al ...

Alla fine vince l’ala del rigore - quella del Ministro della salute Speranza, quella del collega alle regioni Boccia e in generale del Comitato Tecnico Scientifico - e il Dpcm di Natale esce come da p ...Per le crociere, che contavano sulle feste per spingere la ripresa, seppure con le navi piene a metà per seguire i protocolli di sicurezza, la sosta forzata imposta dall'ultimo Dpcm dal 21 dicembre al ...