Non è l'Arena su La7 ospita l'avvocato salernitano Michele Sarno (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche questa settimana la sanità in Campania sarà sotto l'obiettivo e le critiche dure della trasmissione "Non è l'Arena" condotta da Massimo Giletti. Ospite degli studi di La7, l'avvocato penalista Michele Sarno che è già in una conferenza stampa aveva difeso la trasmissione ed il giornalista diffondendo un audio in cui un medico denunciava carenze e difficoltà nella gestione dell'emergenza sanitaria, per suffragare le informazioni diffuse dalla trasmissione sulla cattiva gestione in Campania dell'emergenza Covid. Secondo indiscrezioni l'avvocato Sarno, (che nelle scorse settimane ha anche manifestato la sua volontà di concorrere alla conquista della carica di sindaco nella città di De Luca) porterebbe anche la testimonianza diretta di un operatore ...

