Live Non è la d’Urso non va in onda: l’ultimo appuntamento con Barbara (Di venerdì 4 dicembre 2020) Live Non è la d’Urso non va più in onda. Ecco quando sarà trasmessa l’ultima puntata di quest’anno con Barbara su canale 5. Live Non è la d’Urso si conferma per la seconda edizione consecutiva uno degli show più amati del pubblico del piccolo. A confermarlo sono i dati di ascolti registrati dalla bella conduttrice L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 4 dicembre 2020)Non è lanon va più in. Ecco quando sarà trasmessa l’ultima puntata di quest’anno consu canale 5.Non è lasi conferma per la secedizione consecutiva uno degli show più amati del pubblico del piccolo. A confermarlo sono i dati di ascolti registrati dalla bella conduttrice L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

borghi_claudio : Vedo che ci sono ancora discussioni sul voto per lo scostamento di bilancio. Ecco qui, non troverete da nessuna pa… - welikeduel : 'Crescerai.' Valerio Aprea legge Mattia Torre a #propagandalive @valerioaprea - La7tv : #propagandalive Il 'So di non sapere' di Mattia Torre, letto da Valerio Aprea dal vivo a Propaganda Live - savaxswan : sta live non sa da fa - finelinexg : non chiedetemi perché sono entrata in questa live ma sto morendo dal ridere -