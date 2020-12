GF Vip a Capodanno, confermata la serata speciale su Canale 5: tutti i dettagli (Di venerdì 4 dicembre 2020) La notizia era trapelata ormai da tempo, ma sembra che la possibilità di assistere ad una storica diretta festiva del GF Vip sia a questo punto ben più che un’ipotesi. Da diversi giorni si rincorrevano le voci a proposito di una clamorosa cancellazione del Capodanno in Musica di Federica Panicucci, appuntamento virtualmente confermatissimo del San Silvestro Mediaset, improvvisamente rimesso in discussione; le difficoltà organizzative e i tagli di budget imposti dalla situazione sanitaria avrebbero reso impossibile proseguire con il piano designato, costringendo la dirigenza di Canale 5 a trovare una soluzione. E quella soluzione sarebbe dunque arrivata nello show di Alfonso Signorini. Sarà ancora una volta il GF Vip l’arma in più di Canale 5 in vista della notte di Capodanno: lo show di Alfonso Signorini prenderà il ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 4 dicembre 2020) La notizia era trapelata ormai da tempo, ma sembra che la possibilità di assistere ad una storica diretta festiva del GF Vip sia a questo punto ben più che un’ipotesi. Da diversi giorni si rincorrevano le voci a proposito di una clamorosa cancellazione delin Musica di Federica Panicucci, appuntamento virtualmente confermatissimo del San Silvestro Mediaset, improvvisamente rimesso in discussione; le difficoltà organizzative e i tagli di budget imposti dalla situazione sanitaria avrebbero reso impossibile proseguire con il piano designato, costringendo la dirigenza di5 a trovare una soluzione. E quella soluzione sarebbe dunque arrivata nello show di Alfonso Signorini. Sarà ancora una volta il GF Vip l’arma in più di5 in vista della notte di: lo show di Alfonso Signorini prenderà il ...

fanpage : Il #Gfvip andrà in onda anche il 31 dicembre - isabellamisceo : ???? 'Il Grande Fratello Vip in onda il 31 dicembre, stop al Capodanno con Federica Panicucci' - infoitcultura : “Il Grande Fratello Vip in onda il 31 dicembre, stop al Capodanno con Federica Panicucci” - zazoomblog : Capodanno con il Grande Fratello Vip in diretta su Canale 5: il 31 dicembre con i “vipponi” - #Capodanno #Grande… - xMikele87 : Le disgrazie del 2020 non sono ancora finite! #gfivp -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Capodanno Capodanno con Signorini e il Grande Fratello Vip? L’ipotesi di Canale 5 Il Fatto Quotidiano GF Vip a Capodanno, confermata la serata speciale su Canale 5: tutti i dettagli

Sarà ancora una volta il GF Vip l'arma in più di Canale 5: lo show di Alfonso Signorini prenderà il posto del Capodanno in Musica ...

Federica Panicucci sostituita da Alfonso Signorini a Capodanno: la conferma

Alfonso Signorini con il GF Vip al posto di Federica Panicucci: la conferma Giorni fa Il Fatto Quotidiano ha lanciato l'indiscrezione inerente al fatto ...

Sarà ancora una volta il GF Vip l'arma in più di Canale 5: lo show di Alfonso Signorini prenderà il posto del Capodanno in Musica ...Alfonso Signorini con il GF Vip al posto di Federica Panicucci: la conferma Giorni fa Il Fatto Quotidiano ha lanciato l'indiscrezione inerente al fatto ...