Emoji Kitchen | 14000 combinazioni per creare la faccina perfetta

Leggi su wired

(Di venerdì 4 dicembre 2020) (Foto: Google)Dalle poche centinaia didisponibili da febbraio a ora,si aggiorna e sale a bendifferenti mix tra le faccine disponibili su Gboard, la tastiera ufficiale di Google per dispositivi con sistema operativo Android e iOs. La divertente funzione permashup di smile, animali, piante e persino oggetti può finalmente dare spazio alla fantasia per condividere stickers davvero unici. Google aveva ufficializzatolo scorso febbraio scegliendo un nome non a caso: questa piccola utilità interna alla tastiera Gboard poteva infatti prendere le faccine come ingredienti e cucinarli per ottenere risultati sfiziosi e divertenti. Il cowboy poteva mandare bacini oppure piangere o ancora cucirsi la bocca oppure il pupazzo ...