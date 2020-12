(Di venerdì 4 dicembre 2020) Riceviamo e pubbliciamo: Nato a Sciacca il 25 Marzo 1964, il dr.Giuseppeera residente a Montevago. Laureatosi in Giurisprudenza con una tesi su Diritto degli Enti locali, subito dopo aveva conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Poi la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL), nel 2000, per acquisire l’idoneità a... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

tvio2 : E’ deceduto il segretario generale Bernardo Triolo: il cordoglio dell’amministrazione comunale di Marsala - MessinaMag : Nel pomeriggio di oggi 01 dicembre 2020, e’ deceduto (all’eta’ di 58 anni) a causa del Covid-19… Santino Paladino i… -

Netto calo dei positivi positivi in provincia di Trapani, grazie ai 202 guariti registrati in un giorno. Gli attuali ...AGRIGENTO – Il coronavirus miete un’altra vittima in provincia di Agrigento. Si tratta di Bernardo Triolo, segretario Generale del Comune di Marsala, originario di Montevago, deceduto questa mattina a ...