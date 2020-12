Curiosità | Pippo Baudo dato per morto | la bufala diventa virale sul web | la risposta ironica del conduttore siciliano

Leggi su mediagol

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Attimi di panico vissuti questo pomeriggio, quando la notizia della morte diha iniziato a circolare sui social.Una fake news, una, smentita dallo stesso84enne, nato a Militello in Val di Catania, che sull'accaduto ha pensato anche di scherzarci su: "Faccio le corna – ha rispostoad Adnkronos – succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me. Il problema è che con questo lockdown la gente sta in casa senza fare niente. E non trova di meglio da fare. Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita", conclude il decano dei conduttori televisivi italiani".Simbolo assoluto della televisione italiana,è il volto della Rai da più di 50 anni. La sua ...