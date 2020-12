Covid, un antivirale capace di bloccarlo in 24 ore: lo studio (Di venerdì 4 dicembre 2020) Covid, un antivirale già conosciuto sarebbe capace di bloccarlo nel giro di 24 ore: lo studio americano che apre nuove frontiere Se lo sviluppo dei vaccini è vicino ad un risultato concreto, parallelamente sta andando avanti anche lo studio dei farmaci per curare il Covid-19. E oggi nuove frontiere si aprono con un farmaco antivirale L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020), ungià conosciuto sarebbedinel giro di 24 ore: loamericano che apre nuove frontiere Se lo sviluppo dei vaccini è vicino ad un risultato concreto, parallelamente sta andando avanti anche lodei farmaci per curare il-19. E oggi nuove frontiere si aprono con un farmacoL'articolo proviene da Inews.it.

