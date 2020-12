Covid: oggi 24.099 casi e 814 decessi. Iss:indice Rt scende a 0,91 (Di venerdì 4 dicembre 2020) calcolato sui casi sintomatici. Ancora alto il numero dei morti, scendono le terapie intensive Sono 16 le regioni italiane che hanno un indice di contagio Covid-19 inferiore a 1. E' quanto evidenzia ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 4 dicembre 2020) calcolato suisintomatici. Ancora alto il numero dei morti, scendono le terapie intensive Sono 16 le regioni italiane che hanno undi contagio-19 inferiore a 1. E' quanto evidenzia ...

GassmanGassmann : 993 deceduti con #covid nella giornata di oggi.??rip - stanzaselvaggia : Quindi colui che parla di virus uscito dal laboratorio e diffonde informazioni false, ovvero che il 95% delle perso… - lorepregliasco : 993 morti COVID nel bollettino di oggi, mai così tanti dall'inizio dell'epidemia. Probabile che i dati contengano a… - rep_napoli : Covid, la Campania in zona arancione. I contagi di oggi sono 1651 [di Dario del Porto] [aggiornamento delle 18:04] - MatildeDErrico : RT @DomaniGiornale: Sono 24.099 in nuovi contagi da #COVID19 in Italia Il dato è in aumento rispetto ai 23.225 di ieri ed è in controtenden… -