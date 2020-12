Controlli fiscali: ripresa da giugno, ecco chi rischia sanzioni (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo il blocco imposto dal Decreto Cura Italia fino al 31 maggio, dal primo di giugno ricominciano i Controlli fiscali. Cosa succederà alla ripresa degli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate? Controlli fiscali: si riprede dal primo giugno Una norma contenuta nel Decreto Cura Italia ha bloccato i Controlli fiscali fino al 31 maggio 2020. Gli accertamenti, quindi, riprenderanno a partire dal primo giugno 2020: si divideranno in due fasi, nella prima, che durerà fino al 2020, l’Agenzia delle Entrate procederà ad esaminare le posizioni dei contribuenti ed emetterà gli atti, nel corso della seconda, che inizierà invece nel 2021, avverrà la notifica degli atti stessi. Ciò per evitare l’invio di ben 8 ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo il blocco imposto dal Decreto Cura Italia fino al 31 maggio, dal primo diricominciano i. Cosa succederà alladegli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate?: si riprede dal primoUna norma contenuta nel Decreto Cura Italia ha bloccato ifino al 31 maggio 2020. Gli accertamenti, quindi, riprenderanno a partire dal primo2020: si divideranno in due fasi, nella prima, che durerà fino al 2020, l’Agenzia delle Entrate procederà ad esaminare le posizioni dei contribuenti ed emetterà gli atti, nel corso della seconda, che inizierà invece nel 2021, avverrà la notifica degli atti stessi. Ciò per evitare l’invio di ben 8 ...

Ultime Notizie dalla rete : Controlli fiscali Il segreto professionale blocca i controlli fiscali? La Legge per Tutti Fatture false per 30 milioni Undici arresti della Finanza

Smascherata dalle Fiamme Gialle una grossa frode ai danni dell’Erario e della concorrenza. Triangolazioni estere per ripulire il denaro sporco ...

Il centrodestra usa il complottismo sulla lotteria degli scontrini per chiedere il condono fiscale

Il sistema non prevede il tracciamento degli acquisti, ma solo dei dati riguardanti l'importo speso, la modalità di pagamento e il codice lotteria. L'obiettivo è frenare l'evasione fiscale dell'Iva ch ...

