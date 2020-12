Conte presenta il dpcm di Natale: ‘Raccomandiamo di non ricevere persone non conviventi’. Tutte le misure (Di venerdì 4 dicembre 2020) dpcm Natale, la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. ROMA – dpcm Natale, la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio illustra nei dettagli le nuove misure per contrastare l’emergenza coronavirus nel periodo delle feste. Di seguito il video della conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Coronavirus, dpcm Natale: la conferenza stampa del Premier Conte “Con il nuovo decreto continueremo ad adottare il meccanismo delle regioni colorate: gialle, arancioni e rosse“, ha esordito il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “È ragionevole prevedere che in un paio di settimane, quindi in prossimità del ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 4 dicembre 2020), la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe. ROMA –, la conferenza stampa di Giuseppe. Il presidente del Consiglio illustra nei dettagli le nuoveper contrastare l’emergenza coronavirus nel periodo delle feste. Di seguito il video della conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe. Coronavirus,: la conferenza stampa del Premier“Con il nuovo decreto continueremo ad adottare il meccanismo delle regioni colorate: gialle, arancioni e rosse“, ha esordito il Presidente del Consiglio Giuseppe. “È ragionevole prevedere che in un paio di settimane, quindi in prossimità del ...

Le ultime misure anti contagio presentate ieri dal premier Conte fanno temere una fuga imponente prima del 21 dicembre, quando le stesse scatteranno. Il governo blinda il Natale e va allo scontro con ...

Posso uscire dalla mia Regione dopo il 21 dicembre? Sembra essere questa la domande delle domande, peccato che ieri, tra tutti i giornalisti presenti nel corso della conferenza stampa di Giuseppe Cont ...

