Concorrente gay per Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip? Alex Di Giorgio non entra (VIDEO) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Alex Di Giorgio non entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. Il bellissimo nuotatore avrebbe dovuto fare il suo ingresso per la gioia di Tommaso Zorzi, così come anticipato, proprio in questi giorni, dal buon Alfonso Signorini. Il nuotatore però, tramite delle Stories su Instagram, ha svelato che non ci sarà. GF Vip, Alex Di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 4 dicembre 2020)Dinon entrerà nella Casa del. Il bellissimo nuotatore avrebbe dovuto fare il suo ingresso per la gioia di, così come anticipato, proprio in questi giorni, dal buon Alfonso Signorini. Il nuotatore però, tramite delle Stories su Instagram, ha svelato che non ci sarà. GFDi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

__francesco_0 : ?IN POCHE PAROLE? Il concorrente gay per Tommaso (Alex Di Giorgio) non può più entrare quindi Urtis ora che divente… - Daniela_chuck : #gfvip comunque tommaso voleva il concorrente gay da mesi se non ci ha mai provato con urtis dall'entrata significh… - Chiara98147500 : RT @MaryMoSoLu: -Il concorrente gay per Tommaso non partecipa più. -Urtis c'ha l'attack e si appiccica a Tommaso. Mamma mia che circo.… - gayasilvestri : RT @MaryMoSoLu: -Il concorrente gay per Tommaso non partecipa più. -Urtis c'ha l'attack e si appiccica a Tommaso. Mamma mia che circo.… - hausofchiara : @Camilla57964900 Sicuramente urtis è pilotato dagli autori perché Francesco quasi sicuramente esce, il concorrente… -