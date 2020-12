Caso Suarez: “indagati i dirigenti Juve. Domande esito e punteggio concordati con la Juventus» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Casi Suarez, indagati i dirigenti della Juventus e sospeso per otto mesi il vertice dell’Università di Perugia. Il Corriere della Sera con Fiorenza Sarzanini – che ha seguito meglio di chiunque altro la vicenda – fa il punto sulle novità di giornata. La Guardia di Finanza ha eseguito la sospensione dall’attività per 8 mesi della rettrice Giuliana Grego, del direttore Simone Olivieri e dei professori che esaminarono il calciatore del Barcellona Luis Suarez. Secondo l’accusa, «è emerso che i contenuti della prova erano stati preventivamente comunicati allo stesso calciatore, giungendo a predeterminare l’esito ed il punteggio d’esame, per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dalla Juventus, con la finalità di conseguire un positivo ritorno di immagine, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) Casi, indagati idellantus e sospeso per otto mesi il vertice dell’Università di Perugia. Il Corriere della Sera con Fiorenza Sarzanini – che ha seguito meglio di chiunque altro la vicenda – fa il punto sulle novità di giornata. La Guardia di Finanza ha eseguito la sospensione dall’attività per 8 mesi della rettrice Giuliana Grego, del direttore Simone Olivieri e dei professori che esaminarono il calciatore del Barcellona Luis. Secondo l’accusa, «è emerso che i contenuti della prova erano stati preventivamente comunicati allo stesso calciatore, giungendo a predeterminare l’ed ild’esame, per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dallantus, con la finalità di conseguire un positivo ritorno di immagine, ...

