Atletico Madrid, Simeone: "Suarez ha qualità di gioco speciali, è un valore aggiunto"

"Suarez tornerà disponibile, ha qualità di gioco speciali ed è un valore aggiunto per la squadra". Queste sono le parole al miele di Diego Simeone, dirette a Luis Suarez, recentemente al centro di diffuse polemiche per il noto esame farsa di Perugia. Il tecnico dei Colchoneros ha presentato l'imminente sfida contro la Real Valladoid, esternando considerazioni sulla lotta al vertice della Liga: "Non pensiamo a superare la Real Sociedad in vetta alla classifica, siamo concentrati solamente sul Valladolid. Complessivamente siamo cresciuti molto, stiamo migliorando di partita in partita, fin dalla ripresa dello scorso campionato. Sento di avere ancora tante sfide qui. Mantengo la stessa ambizione di portare l'Atletico il più in alto possibile attraverso il ...

