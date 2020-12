3 smartphone pieghevoli Samsung nel 2021 | differenze e punti di forza

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Occhi puntati suglinel: nel corso dell’anno che sta per cominciare il produttore dovrebbe lanciare ben 3 modelli di dispositivi foldable. Due sarebbero i remake di modelli già in commercio ossia i Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 2, ma ci sarebbe anche una new entry più che mai attesa ossia il Galaxy Z Fold Lite. Per tutte e tre le varianti, c’è un nuovo rapporto proveniente dalla società Ubi Research che ci fornisce informazioni interessanti sulle componenti display a bordo dei telefoni innovativi. La società di ricerca conferma che gliin arrivo nei prossimi mesi avranno display UTG (Ultra-Thin Glass) di nuova generazione e utilizzeranno la tecnologia LTPO molto utile nel ridurre il consumo energetico. Fin ...