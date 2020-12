Verso l’approvazione dei vaccini, il nodo dei «dati grezzi» indisponibili (Di venerdì 4 dicembre 2020) La scoperta delle onde gravitazionali è una delle maggiori conquiste scientifiche degli ultimi decenni. Grazie all’eccezionale risultato, il team di ricerca Ligo-Virgo ha vinto il premio Nobel per la fisica nel 2017. Eppure, nel 2018 l’illustre cosmologo Andrew Jackson ne ha messo in discussione la validità dopo aver ripetuto l’analisi sui dati originali forniti dai ricercatori – per essere poi smentito da ulteriori ricerche indipendenti basate sugli stessi dati. I dati originali, per l’appunto: si chiamano anche dati “grezzi” perché … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 4 dicembre 2020) La scoperta delle onde gravitazionali è una delle maggiori conquiste scientifiche degli ultimi decenni. Grazie all’eccezionale risultato, il team di ricerca Ligo-Virgo ha vinto il premio Nobel per la fisica nel 2017. Eppure, nel 2018 l’illustre cosmologo Andrew Jackson ne ha messo in discussione la validità dopo aver ripetuto l’analisi suioriginali forniti dai ricercatori – per essere poi smentito da ulteriori ricerche indipendenti basate sugli stessi. Ioriginali, per l’appunto: si chiamano anche” perché … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

