Un passo avanti per l’antiproibizionismo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Quella di ieri è stata una giornata storica per l’antiproibizionismo quella appena conclusasi alle Nazioni Unite. Infatti, nel corso della sessione della Commissione sugli stupefacenti è stata discussa ed approvata una raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della sanità che riconosce e facilita l’uso terapeutico e scientifico della cannabis. È un grande passo in avanti verso la sconfitta di un pregiudizio ideologico che continua ad accanirsi contro malati, consumatori, imprenditori e semplici cittadini. Ed è tanto più importante perché non è nato da un accordo politico tra stati, bensì da una semplice presa d’atto di una valutazione scientifica proveniente dall’OMS. Così la cannabis è stata rimossa dalla tabella IV della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, dove era classificata fino a oggi, insieme a sostanze molto ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Quella di ieri è stata una giornata storica perquella appena conclusasi alle Nazioni Unite. Infatti, nel corso della sessione della Commissione sugli stupefacenti è stata discussa ed approvata una raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della sanità che riconosce e facilita l’uso terapeutico e scientifico della cannabis. È un grandeinverso la sconfitta di un pregiudizio ideologico che continua ad accanirsi contro malati, consumatori, imprenditori e semplici cittadini. Ed è tanto più importante perché non è nato da un accordo politico tra stati, bensì da una semplice presa d’atto di una valutazione scientifica proveniente dall’OMS. Così la cannabis è stata rimossa dalla tabella IV della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, dove era classificata fino a oggi, insieme a sostanze molto ...

gualtierieurope : Soddisfatti per l'accordo #Ecofin sulla direttiva #DAC7. Più scambio di informazioni e trasparenza sui redditi prod… - caterinabalivo : Stasera Stephanie #Frappart arbitrerà #JuveDinamo e sarà la prima donna a farlo in una partita di #Champions maschi… - AntoVitiello : Scaroni su #Donnarumma: 'L'amore è contraccambiato, quando ci si ama ci sono le condizioni per andare avanti insiem… - soniabetz1 : RT @HuffPostItalia: Un passo avanti per l’antiproibizionismo - marcosimoni_ : Per questo la lista di oggi è un passo avanti da accogliere con immutata impazienza; inoltre è vitale pensare strum… -

Ultime Notizie dalla rete : passo avanti Terza corsia dell’A14, Fede (M5S): “Finalmente un passo avanti” Youtvrs Diritti dei disabili, Mattarella: “Difficoltà e rischi per assistenza e cure. Necessario sconfiggere al più presto il virus”

“L’Italia, in questi ultimi anni, ha compiuto molti passi avanti per temperare gli effetti delle disabilità e per promuovere l’autentico rispetto dei diritti delle persone che le presentano, impegnand ...

Diabete in gravidanza: ora controllare la glicemia è più facile

È stato approvato il primo dispositivo in grado di monitorare in continuo la glicemia nelle donne che soffrono di diabete in gravidanza ...

“L’Italia, in questi ultimi anni, ha compiuto molti passi avanti per temperare gli effetti delle disabilità e per promuovere l’autentico rispetto dei diritti delle persone che le presentano, impegnand ...È stato approvato il primo dispositivo in grado di monitorare in continuo la glicemia nelle donne che soffrono di diabete in gravidanza ...