Strage del bus in A16, Giuseppe Bruno su Berti ad Inews24: “Questa situazione mi disorienta” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Se fosse vero, sarebbe vergognoso”. Sono le parole di Giuseppe Bruno, quarantaquattro anni, figlio di Elisabetta e Salvatore, vittime della Strage del bus di Avellino avvenuta il 28 luglio 2013. Lo abbiamo intervistato dopo la notizia che Paolo Berti, direttore delle Operazioni centrali di Aspi all’epoca del crollo del Ponte Morandi di Genova, avrebbe mentito L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Se fosse vero, sarebbe vergognoso”. Sono le parole di, quarantaquattro anni, figlio di Elisabetta e Salvatore, vittime delladel bus di Avellino avvenuta il 28 luglio 2013. Lo abbiamo intervistato dopo la notizia che Paolo, direttore delle Operazioni centrali di Aspi all’epoca del crollo del Ponte Morandi di Genova, avrebbe mentito L'articolo proviene da Inews.it.

reportrai3 : Al silenzio sulla strage del Moby Prince ha contribuito un accordo assicurativo tra Snam e la Navarma di Vincenzo O… - carlosibilia : Forse per qualcuno la vita di quelle 38 persone e dei dieci feriti valeva meno dello scatto di carriera e del conse… - Avvenire_Nei : È strage di bambini al Tamburi, uno dei quartieri vicino all’acciaieria ex-Ilva - gianluca826 : RT @mosllerdd: @gianluca826 @Cartabellotta Aver lasciato andare l'epidemia fuori controllo è stato criminale e ora riaprire con la circolaz… - Fabryzzziiiooo : Segretato il video del senegalese prima della tentata strage. Per evitare EMULAZIONI dicono. In realtà per smorzare… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage del Trentesimo Anniversario della Strage del Salvemini 30 anni, per sempre: le iniziative di commemorazione BolognaToday Strage, i familiari delle vittime: "Indignati dalla posizione della Pg di Cassazione"

Lo scrive in una nota l'associazione 'Il mondo che vorrei' costituita da familiari delle vittime della strage di Viareggio ...

Da Genova ad Acqualonga, un filo nero di bugie che avvale la tesi di Cantelmo

Si fa sempre più inquietante lo scenario che emerge dalle carte dell’inchiesta sulle barriere fonassorbenti pericolose che ha portato ai domiciliari l’ex a.d. di Autostrade per l’Italia e Atlantia Gio ...

Lo scrive in una nota l'associazione 'Il mondo che vorrei' costituita da familiari delle vittime della strage di Viareggio ...Si fa sempre più inquietante lo scenario che emerge dalle carte dell’inchiesta sulle barriere fonassorbenti pericolose che ha portato ai domiciliari l’ex a.d. di Autostrade per l’Italia e Atlantia Gio ...