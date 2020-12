Solskjaer | «È stato un gruppo duro…» – VIDEO

Leggi su calcionews24

Ole Gunnar Solskjær ha parlato dopo la partita contro il PSG Ole Gunnar Solskjær, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-1 contro il PSG. «Andremo a Lipsia per passare il turno. Non ci aspettavamo nulla di diverso. Sapevamo che l'ultima sfida sarebbe stata decisiva. Avremmo potuto far meglio, questo però è un girone duro. Sapevamo si sarebbe deciso tutto all'ultima partita. Non vediamo l'ora».