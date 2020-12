Sola al buio, 21enne violentata dal branco: nessuno l’ha soccorsa (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un episodio di indicibile violenza, ai danni di una ragazza di 21 anni, aggredita e violentata in un parco pubblico. Violenza sessuale (Facebook)Una città a tratti difficile, luoghi deSolati e senza alcun controllo, baby gang, che mettono a ferro e fuoco territori interi. Tra gesta criminali, e sete di violenza. Sheffield, una ragazza di 21 anni, probabilmente torna a casa, è sera, siamo in periferia, poca gente, poco controllo, entra in un parco pubblico, ma li qualcuno ostacola la sua strada. Una baby gang, una delle tante, età compresa tra i 13 e i 16 anni diranno gli inquirenti. Fermano la ragazza, la aggrediscono, la violentano. Poi vanno via, come se nulla fosse, come se quello fosse soltanto un bottino di caccia, fosse soltanto l’ennesima medaglia di una ignobile esistenza, fatta di realtà manipolate e senza alcun nesso con il ... Leggi su chenews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un episodio di indicibile violenza, ai danni di una ragazza di 21 anni, aggredita ein un parco pubblico. Violenza sessuale (Facebook)Una città a tratti difficile, luoghi deti e senza alcun controllo, baby gang, che mettono a ferro e fuoco territori interi. Tra gesta criminali, e sete di violenza. Sheffield, una ragazza di 21 anni, probabilmente torna a casa, è sera, siamo in periferia, poca gente, poco controllo, entra in un parco pubblico, ma li qualcuno ostacola la sua strada. Una baby gang, una delle tante, età compresa tra i 13 e i 16 anni diranno gli inquirenti. Fermano la ragazza, la aggrediscono, la violentano. Poi vanno via, come se nulla fosse, come se quello fosse soltanto un bottino di caccia, fosse soltanto l’ennesima medaglia di una ignobile esistenza, fatta di realtà manipolate e senza alcun nesso con il ...

