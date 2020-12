'Sintesi sul Mes o voto in dissenso' Affari dà voce ai moderati azzurri (Di giovedì 3 dicembre 2020) E’ risaputo che il Mes, sia che si tratti della riforma del trattato e sia che si tratti della linea di credito da 37 miliardi sulla sanità, è sempre stato un boccone amaro da digerire per il Movimento cinque stelle. Era nelle cose, perciò, che questo nodo una volta venuto al pettine avrebbe provocato... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 3 dicembre 2020) E’ risaputo che il Mes, sia che si tratti della riforma del trattato e sia che si tratti della linea di credito da 37 miliardi sulla sanità, è sempre stato un boccone amaro da digerire per il Movimento cinque stelle. Era nelle cose, perciò, che questo nodo una volta venuto al pettine avrebbe provocato... Segui sutaliani.it

Affaritaliani : 'Sintesi sul Mes o voto in dissenso' Affari dà voce ai moderati azzurri - michiamomanuel : @Veronica_pozze vabbè dai gli episodi di friends hai anche la sera/notte per l’orientamento i ragazzini delle medie… - apogeonline : RT @nascpublish: Una sintesi (lunghetta) sui criteri base da tenere in considerazione per progettare un buon corso #elearning #instruction… - ARSToscana : #coronavirus i numeri in Toscana #3dicembre. Statistiche e grafici aggiornati dalle ore 18:30 sulla piattaforma dat… - Affaritaliani : “Forza Italia trovi una sintesi sul Mes o voterò in dissenso” -