Questa è la reazione di un padre mentre sua figlia solleva pesi in palestra [VIDEO] (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il web è pieno di VIDEO che ci toccano il cuore, come quello che stiamo per proporvi oggi che siamo sicuri vi farà sciogliere e commuovere in diretta. Si tratta di un filmato di un padre che fa il tifo per la sua piccola, in una palestra. Le immagini hanno totalizzato più di 3 milioni di persone che lo hanno visto e lo hanno condiviso sulle loro bacheche. La ragazzina riesce a sollevare dei pesi, un atto che non è da tutti, mentre il padre la spinge a fare di più e la incoraggia alla grande. La bambina si trova in una palestra e si allena, con pesi e con sbarre, come fosse un’atleta esperta. La piccola ha un fisico asciutto e snello e riesce a sollevare i pesi per la gioia del padre e ... Leggi su virali.video (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il web è pieno diche ci toccano il cuore, come quello che stiamo per proporvi oggi che siamo sicuri vi farà sciogliere e commuovere in diretta. Si tratta di un filmato di unche fa il tifo per la sua piccola, in una. Le immagini hanno totalizzato più di 3 milioni di persone che lo hanno visto e lo hanno condiviso sulle loro bacheche. La ragazzina riesce are dei, un atto che non è da tutti,illa spinge a fare di più e la incoraggia alla grande. La bambina si trova in unae si allena, cone con sbarre, come fosse un’atleta esperta. La piccola ha un fisico asciutto e snello e riesce are iper la gioia dele ...

ImRonTheKing : // ho mandato a delle mie amiche questa foto di Draco la reazione della mia amica è stata questa - priproietti : La mia reazione ai commenti di Manuel di questa sera. #XF2020 - bluevato : @mylifewasdull Sì reazione normalissima questa ?????? - Rossonero__1899 : Sullo 0-2 ho pensato subito che fossimo incappati in una serata come quella di Lille, invece reazione dei ragazzi m… - Ilaleggerezza : @ProfCampagna Non so cosa sia successo ma deve essere stato pesante per aver suscitato questa reazione e me ne disp… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa reazione Maradona come Freddie Mercury: per Diego un paganesimo di cuore e pancia La Gazzetta dello Sport Ospina, parata da campione su un penalty di Koopmeiners: la reazione di Meret

David Ospina, portiere del Napoli, è stato autore di un grande intervento sventando un calcio di rigore calciatore dall'AZ Alkmaar.

Roma, buona reazione: primo tempo pari con lo Young Boys

La Roma è impegnata questa sera nel match di Europa League contro lo Young Boys. Dopo il primo tempo i giallorossi sono sotto di un gol.

David Ospina, portiere del Napoli, è stato autore di un grande intervento sventando un calcio di rigore calciatore dall'AZ Alkmaar.La Roma è impegnata questa sera nel match di Europa League contro lo Young Boys. Dopo il primo tempo i giallorossi sono sotto di un gol.