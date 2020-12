Prodi | Niente rimpasti

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il professor Romano, due volte premier in una intervista a Repubblica su uno dei temi del giorno in politica, il rimpasto è categorico. “Pare un nome più adatto a un cibo per animali domestici che a un governo. Ma a parte le battute, con isi sa come si comincia, ma non si sa come si finisce. E se non viene presentata un’alternativa di governo, lo si sa ancora meno”. E poi chiosa: “Sinceramente, non vedo chiare proposte alternative. Chi vuole il rimpasto? Qual è la linea? In realtà, dai partiti sento solo dei borbottii. Attenti però che i borbottii non diventino una voce forte e poi un urlo che può trasformarsi in agonia”. C’è forse un altro governo disponibile a interagire in modo efficace con l’Europa? Una crisi politica in questo momento non è immaginabile. Anche Ursula von der Leyen pochi giorni fa ha ricordato: ‘Aspettiamo ...