Philip Morris “Non finanziamo partiti o movimenti”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –Italia ha presentato una denuncia penale per diffamazione a seguito di alcuni articoli pubblicati sul quotidiano “Il Riformista” che rappresentano “una grave campagna diffamatoria iniziata lo scorso 26 novembre e tuttora in corso”, si legge in una nota, che prosegue: “Diversamente da quanto riportato da “Il Riformista”,Italia non finanzia, fondazioni o movimenti politici in Italia ed agisce nel pieno rispetto della legge”.“La Casaleggio Associati, che rappresenta una delle più qualificate agenzie nei servizi di comunicazione digitale, ha supportatoItalia nella costruzione ed espansione della comunicazione corporate dell’azienda sui canali digitali. L’incarico ha previsto servizi quali la creazione ...