Nuovo DPCM dicembre 2020: tutte le misure in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Conferenza stampa in diretta per il Premier Giuseppe Conte, come era stato annunciato già questa mattina e poi confermato nel pomeriggio. Il Presidente del Consiglio ha annunciato con il suo discorso tutte quelle che saranno le misure scritte nel Nuovo DPCM che entrerà in vigore il 4 dicembre 2020 e durerà a questo punto, almeno fino al 6 gennaio 2021. Grande attenzione per quello che si potrà fare in particolare dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 quando, come ha auspicato il Premier, si spera che tutte le regioni saranno in zona gialla. E proprio perchè ci potrebbe essere maggiore libertà nelle regioni in zona gialla, il Governo ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 3 dicembre 2020) Conferenza stampa in diretta per il Premier Giuseppe Conte, come era stato annunciato già questa mattina e poi confermato nel pomeriggio. Il Presidente del Consiglio ha annunciato con il suo discorsoquelle che saranno lescritte nelche entrerà inil 4e durerà a questo punto, almeno fino al 6. Grande attenzione per quello che si potrà fare in particolare dal 21al 6quando, come ha auspicato il Premier, si spera chele regioni saranno in zona gialla. E proprio perchè ci potrebbe essere maggiore libertà nelle regioni in zona gialla, il Governo ha ...

