Nuovo Dpcm, 25 senatori del PD chiedono di togliere stop spostamenti a Natale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Con il Nuovo Dpcm che verrà illustrato alle ore 20.15 dal premier Conte si introduce anche lo stop agli spostamenti a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Una misura che non è piaciuta a gran parte dell’opinione pubblica e che ha anche spaccato la maggioranza: 25 senatori del Partito Democratico, infatti, hanno firmato una lettera con la quale chiedono all’esecutivo di togliere questa limitazione. Scricchiola dunque l’accordo di Governo? SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) Con ilche verrà illustrato alle ore 20.15 dal premier Conte si introduce anche loagli, Santo Stefano e Capodanno. Una misura che non è piaciuta a gran parte dell’opinione pubblica e che ha anche spaccato la maggioranza: 25del Partito Democratico, infatti, hanno firmato una lettera con la qualeall’esecutivo diquesta limitazione. Scricchiola dunque l’accordo di Governo? SportFace.

marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Il 25 e 26 dicembre e a Capodanno bloccati gli spostamenti anche tra i comuni. Vogliamo riportare in pre… - cipollaus : RT @Giammaestro: Quindi nel nuovo #DPCM si vietano gli #spostamenti tra due #comuni confinanti con popolazione di 2000 abitanti. Però all'i… - RachieleBruno : Il mio pensiero oggi va a tutti i #genitori separati e #nonni che a causa del nuovo #Dpcm non potranno passare il c… -