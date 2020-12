Natale e il nuovo Dpcm, tra spostamenti vietati e coprifuoco: ecco la bozza del Decreto (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella notte è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo Dpcm con le misure stringenti in vista delle festività. Ed ecco che stanno circolando le prime bozze del testo, ancora prima dell’incontro che si terrà oggi tra Governo e Regioni. Dpcm Natale: il coprifuoco Stando alla bozza del nuovo Dpcm viene confermato il coprifuoco alle 22. Inoltre, dalle 22 del 31 dicembre alle ore 7.00 del 1° gennaio sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Dpcm: vietati gli spostamenti tra Regioni e Comuni, le seconde case Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella notte è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ilcon le misure stringenti in vista delle festività. Edche stanno circolando le prime bozze del testo, ancora prima dell’incontro che si terrà oggi tra Governo e Regioni.: ilStando alladelviene confermato ilalle 22. Inoltre, dalle 22 del 31 dicembre alle ore 7.00 del 1° gennaio sono consentiti solo glimotivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.glitra Regioni e Comuni, le seconde case Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono ...

