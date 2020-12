Maradona | cocktail fatale di cocaina e farmaci L' ex compagno | Iniziò con la droga già nell' 81

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Paolo Manzo Test tossicologici per capire se qualcuno gli ha portato laal rifugio È iniziato ieri l'esame tossicologico sulle spoglie mortali di. Estratti capelli, sangue, urina, campioni del tessuto di cuore, polmoni e fegato del campionissimo e i test, rigorosamente top secret, potranno presto dirci se Diego aveva assunto alcol, droghe oin eccesso, causando il blocco cardiorespiratorio che lo ha poi portato via. Quando ieri sono entratia sala dell'istituto di medicina legale per presenziare alla procedura, tutti i periti di parte ma anche i procuratori che indagano per «omicidio colposo» il decesso di Diego hanno dovuto lasciare fuori i cellulari per evitare la fuoriuscita di materiale video compromettente visto che i mass-media argentini seguono in modo spasmodico ogni ...