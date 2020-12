L’ex Presidente francese Valéry Giscard è morto a 94 anni (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ricoverato in ospedale a Tours da metà novembre, L’ex Presidente della Repubblica francese, Valéry Giscard d’Estaing, è deceduto. L’ex Capo di Stato francese dal 1974 al 1981, morto a causa del Covid, aveva 94 anni. Il 14 settembre era già stato ricoverato all’ospedale Georges Pompidou, a Parigi, per una lieve infezione ai polmoni. Vittima del Coronavirus, il 2° Presidente della Repubblica francese era ricoverato nel reparto di cardiologia del CHU Trousseau a Tours da metà novembre. Il più giovane Presidente della Quinta Repubblica una volta eletto Il più giovane Presidente della Quinta Repubblica, eletto nel 1974, Valéry ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ricoverato in ospedale a Tours da metà novembre,della Repubblicad’Estaing, è deceduto.Capo di Statodal 1974 al 1981,a causa del Covid, aveva 94. Il 14 settembre era già stato ricoverato all’ospedale Georges Pompidou, a Parigi, per una lieve infezione ai polmoni. Vittima del Coronavirus, il 2°della Repubblicaera ricoverato nel reparto di cardiologia del CHU Trousseau a Tours da metà novembre. Il più giovanedella Quinta Repubblica una volta eletto Il più giovanedella Quinta Repubblica, eletto nel 1974,...

repubblica : Francia, morto l'ex presidente Valery Giscard d'Estaing - andreapurgatori : Diamanti a parte, avrebbe potuto liberarsi la coscienza con un sussulto raccontando la verità sulla #stragediustica… - _Fumagalli : RT @AlfioKrancic: Francia, morto l'ex presidente Valery Giscard d'Estaing. La famiglia: 'È stato il Covid' Ovvio no? Noblesse oblige. Non… - SLN_Magazine : L’ex Presidente francese Valéry Giscard è morto a 94 anni - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: Il direttore dell'Huffington Post ha deciso di non pubblicare sul proprio sito un post della ex presidente della Camera in cu… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex Presidente Perú, tre presidenti in una settimana «Ora fermiamo la repressione» Corriere della Sera