Io | una giudice popolare al Maxiprocesso | il cast della docufiction di Rai 1

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Qual è il“Io, unaal” in onda oggi – 3 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1? Il film che racconta iltenutosi a Palermo nella seconda metà degli atti Ottanta mettendo al centro del racconto una delle giurate popolari che hanno contribuito alle storiche condanne vede come protagonista Donatella Finocchiaro. Al suo fianco Nino Frassica e altri grandi attori. Di seguito l’elenco completo degli attori presenti in “Io, unaal” con i rispettivi ruoli: Donatella Finocchiaro: Caterina Nino Frassica: Alfonso Giordano Pierluigi Corallo: Pietro Grasso. Francesco Foti: marito di Caterina, Salvatore Antonio Avella: il figlio di ...

Ultime Notizie dalla rete : una giudice

Con i nuovi casi gli attuali positivi sono 39.780 ovvero 49 in più rispetto a ieri. Di questi 1.686 sono i ricoverati, 28 in meno rispetto a ieri: 1.465 in regime ordinario (29 in meno) e 221 in terap ...Il Ministero della Salute ha aggiornato il dato dell'epidemia di coronavirus in Italia. L'articolo Covid19 in Italia, 23.225 nuovi casi e 993 morti nelle ultime 24 ore (I DATI) sembra essere il primo ...