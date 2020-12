Inter, Barella lavora a parte: a riposo contro il Bologna? (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’Inter si è allenata oggi pomeriggio sui campi di Appiano Gentile in vista del match di sabato sera contro il Bologna. A parte Barella L’Inter si è allenata oggi pomeriggio sui campi di Appiano Gentile in vista del match di sabato sera contro il Bologna. Ancora lavoro differenziato per Nicolò Barella, he sta convivendo con un affaticamento al polpaccio. Come riporta Sky Sport è difficile ipotizzare un suo impiego da titolare contro il Bologna ma per avere certezze al riguardo bisognerà aspettare la rifinitura di domani. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’si è allenata oggi pomeriggio sui campi di Appiano Gentile in vista del match di sabato serail. AL’si è allenata oggi pomeriggio sui campi di Appiano Gentile in vista del match di sabato serail. Ancora lavoro differenziato per Nicolò, he sta convivendo con un affaticamento al polpaccio. Come riporta Sky Sport è difficile ipotizzare un suo impiego da titolareilma per avere certezze al riguardo bisognerà aspettare la rifinitura di domani. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | AWARD Complimenti a @Stefandevrij, Nicolò #Barella e @RomeluLukaku9 ! Votate i nostri ragazzi per il… - FBiasin : Il problema dell’#Inter è in mezzo: -Il giocatore più bravo (#Barella) deve giocare sempre per 3. -#Gagliardini a… - Inter : ?? | SVANTAGGIO 7' - Contatto in area tra Barella e Nacho, è rigore: Hazard trasforma dal dischetto... #InterReal… - ottaviozanetti : RT @Ngoppejammeja: #Inter, allenamento personalizzato per #Barella. Possibile la sua convocazione per la partita contro il #Bologna, ma #Co… - VivInterNews : RT @internewsit: #Inter Bologna, #Barella verso il forfait: le ultime. Sensi continua a lavorare - Sky - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Barella Inter, Barella ora rischia di restar fuori Calciomercato.com Inter, Barella lavora a parte: a riposo contro il Bologna?

L'Inter si è allenata oggi pomeriggio sui campi di Appiano Gentile in vista del match di sabato sera contro il Bologna. A parte Barella ...

Maltempo: auto bloccata nel fango, intervento elicottero Vvf

L'equipaggio di un elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Catania e pompieri del distaccamento di Vizzini hanno salvato gli occupanti di un'auto rimasta impantanata su una strada sterrata ...

L'Inter si è allenata oggi pomeriggio sui campi di Appiano Gentile in vista del match di sabato sera contro il Bologna. A parte Barella ...L'equipaggio di un elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Catania e pompieri del distaccamento di Vizzini hanno salvato gli occupanti di un'auto rimasta impantanata su una strada sterrata ...