Il tributo per Maradona costerà a Messi i soldi che guadagna in 4 minuti

L'esultanza di Lionel Messi in onore di Maradona, quella nella quale si toglie la maglia del Barcellona e resta con quella storica Newell's Old Boys, gli costerà una multa di 600 euro. Che Messi guadagna, fatti due calcoli veloci, in circa 4 minuti e mezzo. Il comitato disciplinare della Federcalcio spagnola (RFEF) ha annunciato che il 10 del Barca dovrà pagare un'ammenda, così come la società (in questo caso di circa 180 euro). Una cifra simbolica, in pratica. Messi guadagna circa 71 milioni di euro all'anno solo di stipendio base. Ma il suo gesto aveva acceso una triste disputa commerciale tra la Nike (che sponsorizza il Barcellona) e l'Adidas di cui lui è testimonial e che vestiva nel 1993 Maradona al Newell's.

