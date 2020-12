Governo: Conte, 'su squadra non mi sottraggo a confronto ma miei ministri i migliori' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "I partiti hanno dichiarato che non sono interessati al rimpasto, e questo gli fa onore. Rimpasto è una parla che rabbrividisco a pronunciare, fa parte di una liturgia politica che non mi appartiene. Io sono prestato a questo incarico da due anni e non ho consuetudine con queste formule". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi. "Se il tema è il confronto con le forze politiche, non mi sottraggo ma io sono il capitano di una squadra il capitano di una squadra che è stata sopraffatta dall'emergenza nei mesi scorsi e insieme abbiamo superato una grande prova. I miei ministri sono i migliori". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "I partiti hanno dichiarato che non sono interessati al rimpasto, e questo gli fa onore. Rimpasto è una parla che rabbrividisco a pronunciare, fa parte di una liturgia politica che non mi appartiene. Io sono prestato a questo incarico da due anni e non ho consuetudine con queste formule". Lo ha detto il premier Giuseppein conferenza stampa a palazzo Chigi. "Se il tema è ilcon le forze politiche, non mima io sono il capitano di unail capitano di unache è stata sopraffatta dall'emergenza nei mesi scorsi e insieme abbiamo superato una grande prova. Isono i".

Ultime Notizie dalla rete : Governo Conte Fuoco incrociato sul Governo Conte, si avvicina la tempesta perfetta? La Pressa Dpcm: Natale, Santo Stefano e Capodanno il governo vieta di uscire dai Comuni

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presentando il nuovo Dpcm ha spiegato il senso delle misure adottate da Natale al 7 gennaio ...

Dpcm in vigore da venerdì 4 dicembre al 7 gennaio. Governo contro tutti. Conte: «Non abbassare la guardia»

Il premier, Giuseppe Conte, dice che non è possibile mandare gli agenti nelle abitazioni per controllare, ma il governo invita a non ricevere persone non conviventi. Si sbraccia, il premier Conte, ...

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presentando il nuovo Dpcm ha spiegato il senso delle misure adottate da Natale al 7 gennaio ...