Governatori contro il dpcm e le "forti limitazioni agli spostamenti"

La conferenza delle Regioni contro il governo: "Stupore e rammarico" per il metodo utilizzato. Inizia così la lettera che i Governatori hanno indirizzato all'esecutivo che ieri notte ha inviato loro la bozza dell'ultimo decreto del presidente del Consiglio. In particolare i presenti delle Regioni lamentano il fatto che non vi sia stato un "preventivo confronto" con loro. Quindi la mancanza di "leale collaborazione". Così non sarebbero state individuate "soluzioni idonee" per contenere il virus e nello stesso tempo favorire le "relazioni familiari e sociali tipiche delle festività natalizie". Ciò che più lamentano i Governatori sono "le forti limitazioni agli spostamenti e alle relazioni sociali nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio".

(di Marco Danieli) Zaia contro il DPCM che Conte dovrà firmare entro la mezzanotte di oggi e nel quale verranno presi i provvedimenti per le festività natalizie e per capodanno. Da quanto è venuto a c ...

Lettera critica: stupore e rammarico per il metodo utilizzato. 25 senatori Pd: governo tolga stop spostamento tra comuni nei superfestivi ...

