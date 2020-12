Giorgia Palmas e il primo Natale con la piccola Mia: “Ti stringo tra le mie braccia, guardo e…” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Prima Natale con la piccola Mia per Giorgia Palmas. La showgirl ha postato uno scatto sul suo profilo Instagram in compagnia della figlia avuta pochi mesi fa con Filippo Magnini con l'albero di Natale sullo sfondo: "Ti stringo tra le mie braccia, guardo te Mia e guardo Sofi e ringrazio la vita".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIVoj3Jhgiq/" Golssip. Leggi su golssip (Di giovedì 3 dicembre 2020) Primacon laMia per. La showgirl ha postato uno scatto sul suo profilo Instagram in compagnia della figlia avuta pochi mesi fa con Filippo Magnini con l'albero disullo sfondo: "Titra le miete Mia eSofi e ringrazio la vita".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIVoj3Jhgiq/" Golssip.

